C’est en 1987 que notre entreprise de plafonnage voit le jour. Yvon Detienne, plafonneur, décide de se lancer à son compte après plus de 10 ans d’expérience comme ouvrier. Son professionnalisme est rapidement reconnu et l’entreprise prend de l’ampleur. La structure évolue mais garde son cadre familial. Ses enfants viennent le rejoindre et reprennent petit à petit les rênes de la société. Valentin Detienne prend la relève d’Yvon en 2016 avec la même envie de satisfaire les clients avec un travail minutieux et soigné. Aujourd’hui, l’entreprise continue sur sa lancée et s’efforce de maintenir une disponibilité maximale, en offrant un service de qualité, un chantier propre et des matériaux d’excellente qualité.